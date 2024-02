Benevento . (f.s.) Da 12 anni il 15 febbraio non è una data come Non sempre si è andati in campo il 15 febbraio come stasera contro è andati in campo il 15 febbraio come stasera contro il Cerignola,

Contro il Cerignola il Benevento non può sbagliare, Auteri cambia in tutti i reparti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà un Benevento con tanti volti nuovi rispetto a Crotone quello che tra poche ore scenderà in campo al ‘Ciro Vigorito’ (20:45) Contro l’Audace Cerignola nel 26esimo turno di Lega Pro. In merito Auteri era stato già chiaro nella conferenza stampa che aveva preceduto il match Contro i calabresi sottolineando che le sue scelte sarebbero state dettate dai tre impegni in sette giorni (domenica c’è la trasferta di Picerno). Le tante energie spese allo ‘Scida’ e qualche piccolo fastidio che ha interessato Talia e Ciciretti, entrambi disponibili ma non al meglio, poi, hanno fatto il resto. La rifinitura effettuata questa mattina ha permesso al tecnico di avere le idee più chiare circa la condizione dei suoi calciatori e l’undici di questa sera dovrebbe prevedere Paleari tra i ... Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSarà uncon tanti volti nuovi rispetto a Crotone quello che tra poche ore scenderà in campo al ‘Ciro Vigorito’ (20:45)l’Audacenel 26esimo turno di Lega Pro. In meritoera stato già chiaro nella conferenza stampa che aveva preceduto il matchi calabresi sottolineando che le sue scelte sarebbero state dettate dai tre impegni in sette giorni (domenica c’è la trasferta di Picerno). Le tante energie spese allo ‘Scida’ e qualche piccolo fastidio che ha interessato Talia e Ciciretti, entrambi disponibili ma non al meglio, poi, hanno fatto il resto. La rifinitura effettuata questa mattina ha permesso al tecnico di avere le idee più chiare circa la condizione dei suoi calciatori e l’undici di questa sera dovrebbe prevedere Paleari tra i ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza