Prorogata, dal 22 gennaio al 22 marzo, la scadenza del bando di Regione Lombardia che riconosce contributi economici per l'acquisto di protesi ai soggetti disabili che, in questo modo, sono facilitati nel fare sport in forma amatoriale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su

Contributi per l’acquisto di protesi sportive ai disabili: bando prorogato fino al 22 marzo (Di giovedì 15 febbraio 2024) È stata prorogata fino al 22 marzo la scadenza del bando di Regione Lombardia che riconosce Contributi economici per l’acquisto di protesi ai soggetti disabili che, in questo modo, sono facilitati nel fare sport in forma amatoriale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Regione Lombardia è stata la prima in Italia ad adottare questo provvedimento con uno stanziamento di 947.504 euro. È stato anche facilitato l’accesso al contributo che potrà essere infatti richiesto presentando solamente un preventivo di spesa (pre-fattura o proforma), mentre prima era necessario presentare la ricevuta dell’acquisto. “In questo modo – spiega il sottosegretario allo Sport e Giovani Lara Magoni – ... Leggi tutta la notizia su bergamonews (Di giovedì 15 febbraio 2024) È stata prorogataal 22la scadenza deldi Regione Lombardia che riconosceeconomici perdiai soggettiche, in questo modo, sono facilitati nel fare sport in forma amatoriale. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso. Regione Lombardia è stata la prima in Italia ad adottare questo provvedimento con uno stanziamento di 947.504 euro. È stato anche facilitato l’accesso al contributo che potrà essere infatti richiesto presentando solamente un preventivo di spesa (pre-fattura o proforma), mentre prima era necessario presentare la ricevuta del. “In questo modo – spiega il sottosegretario allo Sport e Giovani Lara Magoni – ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

I Fiori della Consapevolezza sbocciano a Pesaro per le donne con endometriosi In occasione del mese della consapevolezza sull’endometriosi, sabato 16 e domenica 17 marzo 2024, le volontarie dell’A.P.E. allestiranno tavoli informativi, in cui trovare i fiori da portare a casa: u ... Aperto a Livorno uno sportello per l’accessibilità dei Musei Civici È stato presentato a Livorno un nuovo sportello che consentirà alle persone con disabilità di attivare i servizi per accedere ai Musei Civici della città toscana, vale a dire il Museo Civico Giovanni ... Aperto a Livorno uno sportello per l’accessibilità ai Musei Civici È stato presentato a Livorno un nuovo sportello che consentirà alle persone con disabilità di attivare i servizi per accedere ai Musei Civici della città toscana, vale a dire il Museo Civico Giovanni ...

Video di Tendenza