Contributi discrezionali Politica culturale sotto tiro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "La cultura è un elemento imprescindibile per lo sviluppo di una comunità e l’amministrazione comunale non può continuare a farlo gestire con superficialità dall’assessore incaricato". Questo il monito che arriva dai consiglieri comunali Ivo Zaccagna e Dina Dell’Ertole della lista ‘Massa è un’altra cosa’, alla luce di una ennesima criticità legata alla concessione dei patrocini. I consiglieri ricordano gli ultimi episodi di sostegno negato: la mancata concessione di una sala della biblioteca per la presentazione del libro di Piero Giusti e la negazione del patrocinio e della gratuità del Teatro dei Servi per la messa in scena delle 3 edizioni dello spettacolo sui personaggi di Massa del drammaturgo Fabio Cristiani. "Di contro il patrocinio è stato in più occasioni rilasciato per altre iniziative –lineano i due consiglieri – e in ultimo è stato concesso, unico ...