Conto da 20mila euro per chirurgia plastica | scappa dalla clinica con i drenaggi

(Di giovedì 15 febbraio 2024) (Adnkronos) – Si era sottoposta a un intervento diin una struttura privata a Roma, ma prima delle dimissioni previste ieri per l’ora di pranzo è fuggita senza pagare idovuti. La donna, 38 anni, èta in mattinata ancora con iattaccati e con l’aiuto del compagno. A denunciare il fatto al distretto di Polizia Fidene il chirurgo plastico che l’ha operata. Sono in corso le indagini per rintracciare la donna. L'articolo proviene da Italia Sera.

