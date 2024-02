Conti da record per Stellantis a cui quindi non servono i soldi dello Stato

ora che in ospedale arriva un paziente costretto a fare i conti per evitare di essere sostituiti da un computer, l'equipe deve deve trovare la diagnosi corretta per un paziente in tempi record.

«Stellantis ha chiuso il 2023 con 'risultati record'. I ricavi netti sono pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022, con un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati L'utile netto è in crescita dell'11% a 18,6 miliardi di euro, il risultato operativo rettificato in aumento dell'1% a 24,3 miliardi di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%. Il dividendo proposto è di 1,55 euro per azione ordinaria. Premio di produzione ai dipendenti di 2100 euro». Quando stamane l'Ansa e le altre agenzie di stampa hanno diffuso i dati del 2023 del colosso franco italiano dell'automobile c'è Stato un immediato moto di soddisfazione. Dopo anni difficili quindi sapere che il mercato delle 4 ruote sta riprendendo a viaggiare con una buona velocità è un fatto sicuramente positivo per tutta ...

