Conte | ' Meloni chiami Netanyahu e condanni azione militare'

ma se vuole chiamarmi mi chiami e io farò quello che mi dice ", Leggi anche Sgarbi: "Ringrazio Meloni, lettera di dimissioni entro lettera di dimissioni entro oggi poi deciderà lei" Conte: "Caso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) "Sulla guerra a Gaza il governoe la maggioranza sono ancora fermi all'astensione. Spero che con immediatezza il presidente Giorgiatelefoni a, se è il caso litigando, per rappresentare con grande fermezza la condanna da parte dell'Italia intera di un'che ha portato sin qua vittime fra il 70% della popolpalestinese". Lo dice il leader del M5S, Giuseppe, a Sassari per un convegno all'Università e un tour elettorale a sostegno della candidata del campo largo Pd-M5s per le regionali, Alessandra Todde. "Il 70% delle vittime sono donne e bambini. È inaccettabile", conclude.