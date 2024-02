Confesercenti | Gratteri agli imprenditori | La Procura c’è | denunciate Schiavo | Risposte concrete per chi lo fa

Lo ha detto il procuratore di Napoli Nicola Gratteri ad una platea di imprenditori nella sede della Confesercenti Campania all'incontro 'Economia e legalità'. Accolto da Vincenzo Schiavo presidente

Gratteri non ci sta: «Napoli più sicura di altre città più grandi in Italia» Il capo della Procura di Napoli Nicola Gratteri è ritornato sul paragone «Napoli come Sud America» a lui non gradito. «È ingrato dire ...

Gratteri agli imprenditori: “Denunciate senza paura!” NAPOLI - Si è svolto oggi pomeriggio, presso la sede napoletana di Confesercenti, l’incontro tra il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, e ...

Gratteri agli imprenditori, qui c'è una persona che vi ascolta "Il mio ufficio è aperto: fate la richiesta. Non avete alibi. Se qualcuno di voi o qualche vostro amico e' in difficolta' fateli venire a farsi una chiacchierata con me. (ANSA) ...