Conferenza di Monaco domani al via | focus su guerre a Gaza e in Ucraina

Intanto Volodymyr Zelensky sarà domani a Berlino dove incontrerà Zelensky è poi atteso sabato a Monaco per intervenire alla Conferenza

(Di giovedì 15 febbraio 2024)di Baviera, 15 feb. (askanews) – La guerra nella Striscia di, le tensioni per gli attacchi Houthi al traffico commerciale sul Mar Rosso, l’invasione russa dell’, i conflitti nel Corno d’Africa, la possibilità di uno scontro armato tra Cina e Taiwan nell’Indo-Pacifico, i rischi legati all’immigrazione e al terrorismo islamico, la gestione dell’Intelligenza artificiale (IA). In altre parole, le gravi preoccupazioni per un mondo che nel 2024 sarà sempre più ‘caratterizzato da un aumento delle tensioni geopolitiche e dell’incertezza economica’. Questi i principali temi dellasulla sicurezza di(Msc), che quest’anno celebra la sua 60esima edizione. Circa 60 di capi di Stato e di governo, oltre 100 ministri, centinaia di esperti di diplomazia, difesa e sicurezza, ...