Conference League | playoff andata | programma | sfide e diretta tv

UEFA Europa League e dei migliori match della giornata di UEFA Conference League. ore 18:45 Uefa Europa League: Feyenoord vs AS Roma Telecronaca: Edoardo Testoni Incrocio subito suggestivo ai playoff

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Dopo lo stop della fase a gironi avvenuto nel dicembre 2023, torna in scena anche la seconda europea dedicata alle squadre calcistiche del Vecchio Continente. In questa settimana, infatti, non ci sarà soltanto la sorella maggiore Championsa deliziare i palati fini degli appassionati di calcio: le altre due coppe di colore arancione e verde, infatti, si paleseranno sul palcoscenico continentale mandando in campo tutte leche albergano in Purgatorio. Le compagini impegnate in questi scontri da centottanta minuti, infatti, non sono riuscite a centrare la qualificazionenei rispettivi raggruppamenti: le terze dell’Europa, scese di competizione, troveranno sul loro cammino le seconda classificate nei gruppi della terza coppa. Chi vince accederà agli ottavi, chi perde uscirà dalla competizione. ...