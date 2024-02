Si è aperto il sipario sugli spareggi di Europa e Conference League, che mettono in palio i pass per gli ottavi di finale delle due competizioni europee. Per entrambe sono andati in scena quattro match alle 18:45 italiane. Pareggio esterno per il

Conference League 2023/2024, risultati e classifiche (Di giovedì 15 febbraio 2024) Uefa Europa Conference League 2023/2024 al via. Si parte con i primi turni preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 1° giugno allo alla OPAP Arena di Atene. Terza edizione per la terza competizione europea, che al momento non sa ancora se vedrà rientrare la Juventus o la Fiorentina, finalista della scorsa stagione che in campionato si è qualificata proprio sotto i bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all'ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora una finalista italiana. FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA Spareggi Andata – Giovedì 15 febbraio Ore 18:45, Sturm Graz-Slovan Bratislava 4-1 (4? Biereth, 8? Rodrigues, 27? Goren Stankovic, 64? rig.Kiteishvili, 90'+1? Camara) Ore 18:45, Union SG-Eintracht 2-2 (3? Chaibi, 10? Kalajdzic, 31? ...

