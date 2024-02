Condannato Ex Sindaco di Sulmona | 12 Mesi di Reclusione per Rifiuto di Atti d' Ufficio

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'Aquila - Fabio Federico, exdi, è statoieri perdid'nella sua veste di medico presso il carcere. La sentenza prevede un anno die il pagamento delle spese processuali. La vicenda risale all'estate del 2022, quando Federico avrebbe ignorato un ordine dell'autorità giudiziaria di, che richiedeva alla struttura sanitaria del carcere di acquisire le cartelle cliniche di alcuni detenuti. La difesa del medico e ex primo cittadino ha contestato le accuse, sostenendo che non vi sia stata alcuna omissione. Federico ha spiegato ai giudici che il caso era seguito da un collega, anch'egli dirigente sanitario nell'della struttura penitenziaria. Inoltre, secondo la ...

Ed ora rischia la sospensione Antonio Del Giudice (Fratelli d’Italia), il sindaco di Striano condannato qualche settimana fa a quattro mesi per il ... (ilfattoquotidiano)

Vittorio Sgarbi è stato condannato per diffamazione nei confronti del l'ex sindaca di Roma , Virginia Raggi . Il critico d'arte dovrà pagare una multa ... (tg24.sky)

Prete lascia la chiesa per amore e si candida a sindaco vicino Avellino: Antonio Romano sfida Forza Italia Da prete a politico, Antonio Romano abbandona l'abito telare per una donna e poi si candida a sindaco di un comune in provincia di Avellino ...

Diffamazione, Santini condannato a risarcire Raspini La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado. Al centro della vicenda alcune dichiarazioni dell'ex leader di SiAmo Lucca. Il capogruppo del Pd: "Su di me diffuse informazioni false e lesive" ...

Condannato in appello l'assessore Santini per diffamazione verso Raspini Respinto pienamente, con condanna alle spese per Remo Santini, attuale assessore del Comune di Lucca e allora capogruppo di SiAmo Lucca e caposervizio de ...