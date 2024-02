Concorso “Un Ospedale con più Sollievo” | avvicinare i giovani al mondo della sofferenza e del sollievo Adesioni entro il 30 aprile

dei barbecue e i campi multisport realizzati in partnership con Rurale e Ambientale e sarà presentato il nuovo bando di concorso Vita e i pazienti ricoverati presso l'Unità Spinale nell'Ospedale di

(Di giovedì 15 febbraio 2024) La Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti Onlus, l’Unione Cattolica Italiana Insegnanti, Dirigenti, Educatori e Formatori, la Fondazione Alessandra Bisceglia ViVa Ale Onlus, l’Associazione Attilio Romanini, la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS promuovono e sostengono ilnazionale in oggetto per stimolare gli studenti, anche coloro che vivono una situazione di ospedalizzazione, ad una produzione creativa che individui nelun approdo concreto già lungo il percorso delle cure, per attenuare quanto più possibile il disagio indotto dalla malattia e dalla degenza. L'articolo .