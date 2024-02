Concerti ‘fantasma’ | Dolorati condannato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Rimini, 15 febbraio 2024 - L’affaire dei’fantasma’ al ’Beat village’ costa caro a Willer. L’organizzatore della manifestazione è stato infattia un anno di reclusione oltre a seimila euro di provvisionale al termine del processo per truffa che lo vedeva imputato per il flop deialla nuova darsena. Per l’ex ingegnere e consulente aziendaleil pubblico ministero Daniele Paci aveva chiesto al Tribunale monocratico l’assoluzione, ravvisando un errore nell’imputazione per l’organizzatore dell’evento. Dal Tribunale però è arrivata comunque infine la condanna in primo grado, pur stabilendo la trasmissione degli atti nuovamente alla Procura per l’eventuale riformulazione del capo di imputazione in appropriazione indebita di 40mila euro. Questo l’esito del ...