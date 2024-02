poste in essere ingenerando nelle vittime il vittime il timore di un pericolo immaginario ovvero l'per aver causato un grave incidente stradale con hashish e marijuana, che veniva sequestrata in

Con l'hashish nelle mutande. Denunciato (Di giovedì 15 febbraio 2024) A San Francesco al Prato con l'hashish nelle mutande. Per questo, un 17enne è stato Denunciato dalla polizia locale che lo ha perquisito quando gli operatori si sono resi conto che aveva cercato di nascondere qualcosa nei pantaloni alla loro vista. Il ragazzo è stato individuato nell'ambito di controlli predisposti dalla polizia locale nel centro storico, con particolare riferimento alle zone che presentano, storicamente, maggiori criticità proprio sul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti. Quando lo hanno raggiunto, gli agenti, secondo quanto riferito, hanno chiesto al giovanissimo se avesse effettivamente dello stupefacente ed, eventualmente, di consegnarlo spontaneamente. Il ragazzo, sempre secondo quanto riferito, avrebbe risposto in maniera elusiva, o meglio, non avrebbe convinto gli operatori che, a quel ...

