Con Fido e Fufi vietato guidare ’da cani’

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si può viaggiare in auto portando con sé i propri animali di compagnia? La risposta è sì, ma occorre seguire delle regole per garantire la sicurezza del conducente, dei passeggeri e naturalmente gli amici a quattro zampe. L’articolo di riferimento del Codice della Strada è il 169 che prevede prima di tutto il divieto di trasportare più di un’animale domestico alla volta e comunque "in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida". La norma è quella che regola il trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore e la regola base è che in qualsiasi situazione il conducente deve essere libero di potersi muovere e compiere le manovre necessarie per la guida. Per questo il comma 6 consente "il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente ...