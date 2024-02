chi lo ha chiamato per complimentarsi, chi per esprimergli Ma se fosse sindaco? 'Non voglio creare problemi, ma sicuramente farei ma sicuramente farei una lista civica con artigiani,

"Con chi lo farei". Sanremo, il sogno di Elettra Lamborghini (Di giovedì 15 febbraio 2024) Se mi piacerebbe presentare il Festival con Alessandro Cattelan? «Lo adorerei, Alessandro è bravissimo e ha un futuro di successo davanti. E poi a Sanremo io vorrei anche presentare una canzone che continuerò a presentare finché non verrà presa...". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini. Se fosse alla guida di Sanremo, lei darebbe più o meno spazio al televoto? «È difficile dirlo, potrei ingegnarmi per cercare di far arrivare in finale le canzoni che entreranno in classifica nelle settimane successive». A suo avviso i cantanti dovrebbero esser liberi di parlare di politica sul palco dell'Ariston? «Dipende che tipo di politica - ha detto l'artista - lì si parla di musica e a quella bisogna dare più spazio». E cosa pensa delle parole di ... Leggi tutta la notizia su iltempo (Di giovedì 15 febbraio 2024) Se mi piacerebbe presentare il Festival con Alessandro Cattelan? «Lo adorerei, Alessandro è bravissimo e ha un futuro di successo davanti. E poi aio vorrei anche presentare una canzone che continuerò a presentare finché non verrà presa...". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è la cantante e conduttrice. Se fosse alla guida di, lei darebbe più o meno spazio al televoto? «È difficile dirlo, potrei ingegnarmi per cercare di far arrivare in finale le canzoni che entreranno in classifica nelle settimane successive». A suo avviso i cantanti dovrebbero esser liberi di parlare di politica sul palco dell'Ariston? «Dipende che tipo di politica - ha detto l'artista - lì si parla di musica e a quella bisogna dare più spazio». E cosa pensa delle parole di ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza