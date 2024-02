Non si placa infatti la polemica dopo l'ultima puntata di Domenica In , con la conduttrice di Rai 1 finita nella bufera per aver letto e condiviso il comunicato pro - Israele dell'ad Rai Roberto

Comunicato pro-Israele, l'ad Rai Roberto Sergio finisce sotto scorta (Di giovedì 15 febbraio 2024) L'amministratore delegato Rai Roberto Sergio è stato messo sotto scorta dopo il Comunicato pro-Israele letto da Mara Venier nello speciale di Domenica In dedicato a Sanremo. La decisione del Viminale arriva dopo le ripetute minacce ricevute dal dirigente a seguito delle veline lette in diretta e dei ripetuti scontri che sono seguiti alla presa di posizione dell'azienda di Viale Mazzini. Perché Roberto Sergio è stato messo sotto scorta Il Viminale ha assegnato la scorta all'ad della Rai, Roberto Sergio, in seguito alle minacce agli scontri per la sua presa di posizione a sostegno di Israele. La Procura di Roma ha ricevuto un'informativa ...

