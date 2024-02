Non si può trasformare tutto in una contesa politica' Sullo stesso argomento: Baruffa alla Camera dopo l'ok alla commissione d'inchiesta sul Covid 'Le immagini viste in Parlamento nelle scorse ore

Commissione inchiesta sul Covid, via libera con 132 sì, 86 no e 1 astenuto, Buonguerrieri (FdI) a Conte: "Dite quanti soldi avete speso per i vaccini" (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Camera ha approvato in via definitiva l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal Covid. I sì sono stati 132, i no 86, un astenuto. Insieme alla maggioranza è arrivato anche il voto di Italia Viva. Il testo è stato approvato in pri Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia (Di giovedì 15 febbraio 2024) La Camera ha approvato in via definitiva l'istituzione di unaparlamentare d'sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dal. I sì sono stati 132, i no 86, un. Insieme alla maggioranza è arrivato anche il voto di Italia Viva. Il testo è stato approvato in pri

