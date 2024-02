Commissione d’Inchiesta Covid | Speranza | “Squadrismo”

Commissione Covid: le critiche delle opposizioni L'approvazione della commissione d'inchiesta sul Covid ha suscitato le critiche delle opposizioni , che hanno contestato la legittimità, l'opportunità

(Di giovedì 15 febbraio 2024) . Bagarre in aula per le dichiarazioni della deputata Buonguerrieri La Camera ha approvato ieri, 14 gennaio 2024, in via definitiva l’istituzione dellaparlamentare di inchiesta sulla gestione dell’emergenza. I voti favorevoli sono stati 132, mentre i contrari 86, un astenuto. Italia Viva ha votato a favore insieme alla maggioranza. L’inchiestain Italia è stata istituita per fare luce su diversi aspetti della gestione dell’emergenza sanitaria, per valutare l’efficacia, la prontezza e la resilienza delle misure adottate per prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus; per accertare eventuali ritardi, errori o inadempienze nella gestione dell’emergenza e per indagare su eventuali abusi, sprechi, irregolarità, comportamenti illeciti e fenomeni speculativi. L’istituzione della ...