A quasi quattro anni di distanza dallo scoppio "ufficiale" del Covid in Italia, e dopo l'ok del Senato, alla Camera arriva finalmente il via libera (132 i sì, 86 i no e 1 astenuto) alla commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione della pandemia da parte

Commissione Covid, arriva l’ok definitivo: attacco Conte a Fdi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Commissione Covid, arriva il definitivo “via libera”: pesante attacco di Giuseppe Conte nei confronti di Fratelli d’Italia Nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio, sono arrivate delle importantissime novità direttamente dalla Camera. E’ stato dato il definitivo “via libera” per quanto riguarda l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta per quanto riguarda il Covid. In particolar modo la gestione dell’emergenza sanitaria causata proprio dal virus. Un intervento dell’esponente di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, ha scatenato un vero e proprio caos da parte delle opposizioni. arriva l’ok per la Commissione Covid (Ansa Foto) ... Leggi tutta la notizia su notizie (Di giovedì 15 febbraio 2024)il“via libera”: pesantedi Giuseppenei confronti di Fratelli d’Italia Nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio, sonote delle importantissime novità direttamente dalla Camera. E’ stato dato il“via libera” per quanto riguarda l’istituzione di unaparlamentare d’inchiesta per quanto riguarda il. In particolar modo la gestione dell’emergenza sanitaria causata proprio dal virus. Un intervento dell’esponente di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri, ha scatenato un vero e proprio caos da parte delle opposizioni.per la(Ansa Foto) ...

Buonguerrieri (FdI): "Speranza e Conte peggiori Ministro e Presidente possibili durante emergenza" (Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2024 "Oggi è un giorno importante. Non solo perchè, ancora una volta, manteniamo un impegno assunto da Giorgia Meloni, ma perchè questa commissione è ciò che ci chie ...

