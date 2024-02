Come viene utilizzata l’AI nei videogames su console e nei giochi sul web

Viene infatti definita 'deplorevole' la dichiarazione rilasciata Parole che hanno indignato Israele che ha sottolineato come 'c'è quasi nessuna infrastruttura civile che non sia stata utilizzata

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L’intelligenza artificiale sta trasformando il mondo dei video, portando innovazioni che vanno ben oltre i personaggi virtuali. L’implementazione dell’IA nei videoè diventata un pilastro fondamentale, contribuendo a migliorare l’esperienza del giocatore in modi interessanti e coinvolgenti. Una delle applicazioni più evidenti dell’IA nei videoè l’intelligenza dei personaggi non guidati dai giocatori reali. I personaggi controllati dall’IA ora sono in grado di apprendere dai comportamenti degli utenti, adattandosi e rispondendo in modo più realistico alle azioni del giocatore reale. Questo crea sfide più dinamiche e un’esperienza di gioco più coinvolgente. Inoltre, l’IA è stataper migliorare la grafica e l’ottimizzazione delle risorse. Sistemi avanzati di rendering basati sull’IA ...