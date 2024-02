Come i consiglieri comunali del PD stanno assumendo nuovi collaboratori aggirando le regole

- denunciano in un comunicato stampa i consiglieri comunali Trezza e Giovanni Adinolfi del gruppo Rocca Futura Pd e i consiglieri Chiediamo al sindaco di dire chiaramente come stanno le cose e di

(Di giovedì 15 febbraio 2024)cercasi: così alcunidel Partito Democraticole norme per assumere personale politico e allargare gli staff, passando tramite Risorse Per Roma grazie al maxi emendamento all'ultimo bilancio comunale.

Siracusa, Consiglio comunale: approvata una mozione a favore di Ilaria Salis Il Consiglio comunale ha approvato stamattina la mozione del gruppo del Pd in favore di Ilaria Salis, la cittadina italiana detenuta in un carcere ungherese. Il documento era all’ordine del giorno del ...

Gaza: la fame non può essere un’arma di guerra Il rischio di carestia aumenta di giorno in giorno a Gaza a causa delle ostilità e del blocco continuo della Striscia. La fame non può essere usata come arma di guerra: chiediamo un cessate il fuoco i ...

Istigazione alla corruzione, arrestati un ex sindaco e un consigliere del reggino Accogliendo la richiesta di arresto formulata dal procuratore di Palmi Emanuele Crescenti, lo ha deciso il gip che ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare per Fiorenzo Silvestro, di 53 anni, e ...