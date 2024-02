due indici (che ricorda non devono mai mancare in un contratto di di imposta di bollo o di incasso rate così come l'iscrizione è come funziona e, ovviamente, i costi del servizio, passiamo al

Come funziona il contratto badanti 2024: stipendi e aumenti (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Anche nel 2024 il contratto per colf, badanti e baby sitter ha subito un adeguamento al rialzo dei minimi che devono essere loro corrisposti in virtù dell'aumento del costo della vita. Entrando più nel dettaglio, l'8 gennaio scorso il ministero del Lavoro italiano ha firmato il nuovo accordo con le organizzazioni sindacali e datoriali di riferimento che ha adeguato le paghe minime ai nuovi livelli di inflazione che, seppur in discesa, resta comunque molto alta. A tal proposito è utile ricordare che, a partire dal 2020, il contratto nazionale collettivo di colf, badanti e baby sitter prevede che annualmente venga effettuato un adeguamento economico delle remunerazioni in relazione al costo della vita. Nel 2024, rispetto all'anno precedente, ...

