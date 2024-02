Come cambia il tabellone di Sinner a Rotterdam | fuori Hurkacz e Rune! Possibile un redivivo ai quarti…

ma il risultato non cambia molto, nonostante le prestazioni IL TABELLONE COMPLETO CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI VOLLEY, TUTTI GLI EVENTI VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Jannikaffronterà Gael Monfils agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di. Il tennista italiano, che all’esordio sul cemento olandese ha regolato il padrone di casa Botic van de Zandschulp, tornerà in campo questa sera (non prima delle ore 19.30) per fronteggiare il rognoso francese. Ilclasse altoatesino partirà con tutti i favori del pronostico e punta a proseguire la propria avventura in questa kermesse, con ormai un chiaro obiettivo: raggiungere la finale in modo da diventare numero 3, scavalcando il russo Daniil Medvedev (o lunedì 19 febbraio in caso di successo totale o lunedì 26 febbraio in caso di ko nell’atto conclusivo). Ildavanti a Jannikto drasticamente nelle ultime ore, vista l’eliminazione rimediata da due big all’altezza ...