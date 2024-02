come mafia, pizza e terrorismo, in questa 74/a edizione (15 - 25 febbraio) approdano in concorso due film totalmente meta - nazionali come Gloria! di Margherita Vicario e Another End di Piero Messina.

Come a Messina la Mafia è riuscita a truffare lo Stato e ottenere i fondi europei per l'agricoltura (Di giovedì 15 febbraio 2024) Le famiglie mafiose di Tortorici riuscivano a mettere in atto truffe sui fondi della Comunità europea servendosi anche dell'ente erogatore italiano, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA): presentavano "titoli tossici" a discapito degli imprenditori onesti.

Ordinanza del Cga: riesame per Laccoto e Genovese all’Ars Il Consiglio di Giustizia Amministrativa (Cga) ha emesso un'ordinanza riguardante il ricorso presentato da Giuseppe Laccoto e Luigi Genovese per la loro ... Previsioni Meteo Messina per oggi Giovedì 15 Febbraio Complessivamente, il meteo a Messina per Giovedì 15 Febbraio prevede una giornata piuttosto stabile, con un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso e temperature miti. I venti saranno per lo più ... Messina, verso la stagione delle crociere: il terminal può attendere Il cantiere del nuovo scalo non condizionerà gli oltre 240 scali di quest’anno, lavori da ottobre e consegna a maggio del 2025 ...

