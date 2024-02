Questa notte a Napoli i carabinieri - allertati dal 112 - sono intervenuti nel quartiere di Soccavo per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco. Poco prima in via Antonio della Valle ignoti avevano esploso due colpi calibro 7,62 utilizzando probabilmente un kalashnikov. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei

Colpi d’arma da fuoco in strada, indagano i Carabinieri (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i Carabinieri – allertati dal 112 – sono intervenuti a via Antonio Della Valle per la segnalazione di Colpi d’arma da fuoco. Poco prima ignoti avevano esploso due Colpi calibro 7,62 utilizzando probabilmente un kalashnikov. Nessun ferito. Indagini in corso da parte dei Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi tutta la notizia su anteprima24 (Di giovedì 15 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i– allertati dal 112 – sono intervenuti a via Antonio Della Valle per la segnalazione dida. Poco prima ignoti avevano esploso duecalibro 7,62 utilizzando probabilmente un kalashnikov. Nessun ferito. Indagini in corso da parte deidel nucleo operativo della compagnia Napoli Bagnoli L'articolo proviene da Anteprima24.it.

