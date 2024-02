Colpa d’Alfredo | il significato e la storia vera della canzone di Vasco

Vasco Rossi, ha raccontato il significato di Colpa d'Alfredo . Ha raccontato di come, dietro tutto, ci fosse un' occasione persa . All'epoca, il rocker faceva il dj in un locale. Qui conobbe una

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è la title track dell’omonimo album pubblicato daRossi nel 1980, e racconta, con stile diretto e semplice, una vicenda autobiografica del cantautore che, una sera, in discoteca, perdell’amico Alfredo – che nella realtà era Andrea Giacobazzi – si lascia sfuggire l’occasione di una conquista galante. L’io narrante si strugge per l’occasione mancata, maledicendo “l’africano con la macchina” che gli ha soffiato la ragazza su cui aveva puntato. “Raccontavo a Massimino (Riva, storico chitarrista e amico di, ndr), che era sempre a casa mia, l’avventura che mi era capitata la sera prima al Terminal, il locale dove lavoravo. Tra le chiacchiere con un mio amico che veniva tutte le sere a trovarmi e la mia passione per i videogame, avevo perso un’occasione. Dovevo accompagnare ...