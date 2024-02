Colico | furti fra case e auto per comprare la droga | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024)(Lecco), 15 febbraio 2024 –in serie, sia in casa, sia sulleposteggiate per comperarsi la. L'arresto I carabinieri hannoun uomo di 32 anni che tra ottobre e novembre ha messo a segno diverse razzie nella zona di, probabilmente per racimolare soldi o reva da dare in contropartita così da rimediare. I carabinieri dellarma disono arrivati a lui anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, oltre che con indagini vecchia maniera con pedinamenti e appostamenti. In base alle prove raccolte dagli investigatori, il pm incaricato del caso ha chiesto e ottenuto un mandato d'arresto. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata ...