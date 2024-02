Cnel | oggi l’assemblea Brunetta | A giugno ospiteremo il Cese per l’Erasmus delle società civili

L' Assemblea del Cnel ha approvato oggi il programma annuale 2024 , costituito dai cronoprogrammi specifici delle Commissioni e degli altri organismi interni. E' quanto si legge in una nota. '

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Si è svoltadel. Nel corso della seduta, è stata ratificata la Memoria per l’audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degradocittà eloro periferie, tenuta dal presidente Renatolo scorso 6 febbraio., inoltre, ha approvato lo schema di parere, elaborato dal Comitato per l’esame degli atti UE, relativo alla “Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche”. “Il– ha affermato in apertura dei lavori il presidente Renato– continua a dare piena attuazione al programma di ...

Prima fiera nazionale per il lavoro, Rotondi (Cnel): “Momento straordinario per sinergia con AI” ROMA – Nasce la prima Fiera nazionale di servizio al mondo del lavoro, un format unico per orientare, formare e favorire l’incontro tra competenze e aziende. E’ “Work on Work“, e si terrà dal 26 al 28 ...

Rotondi (Cnel): "'Work on Work parlerà a 360 gradi delle telematiche sul lavoro" Per Andrea Moretti, presidente di Ferrara Expo, l’intento di Work on Work è quello di "generare un modus operandi che possa crescere e svilupparsi negli anni per far diventare non solo Ferrara un ...

Restaurazione al Cnel. Con Brunetta presidente tende nuove e più staff Nel decreto Pnrr possibili più soldi e maggiori funzioni. Il nuovo corso porta un aumento delle spese. Il Consiglio: «Non siamo dei divora risorse» ...