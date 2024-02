Claudio Cicchella saluta È procuratore di Spoleto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 15 febbraio 2024)è il nuovodella Repubblica di. Prenderà servizio da oggi. Ieri il saluto delSergio Sottani, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto professionalmente, "per la serietà e l’impegno profuso, per la collaborazione e la lealtà sempre dimostrata in questi anni e per aver dato un contributo prezioso alla crescita della Procura Generale". Ilgenerale si è complimentato per il nuovo ruolo assunto dal dottor, affermando che questo nuovo incarico è un riconoscimento meritato.ha sentito il dovere di esprimere il più sentito ringraziamento nei confronti delgenerale, dei colleghi sostituti, del dirigente e di tutto il ...