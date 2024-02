Claudio Baglioni | inizia del countdown dell’addio alle scene | dopo 60 anni di vita artistica!

Inizia la sua carriera musicale a appena vent'anni, grazie all' ma anche con altri artisti come Claudio Baglioni e Angelo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Tutto comincia nel 1964, quando, appena tredicenne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka “Ogni volta“. Sono i primissimi passi della carriera straordinaria dell’Artista che ha segnato indelebilmente la storia della musica del nostro Paese e che nel 2024, a 60da quel 1964, sceglie di dare il suo saluto finalegrandi arene indoor portando in scena “aTUTTOCUORE”, la sua opera show più spettacolare e affascinante. Che l’opera show avesse il carisma della straordinarietà, si era già compreso dai 15 maxi-eventi che hanno appassionato il pubblico in alcuni tra i più grandi e prestigiosi spazi outdoor del Belpaese a partire da settembre del 2023: Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, Arena di ...