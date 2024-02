Cisterna | parla il killer Christian Sodano | «Volevo vivere con Desyrée La sorella si muoveva ancora | l’ho finita» Lei | «Ho urlato e sono scappata»

finanziere che la notte di martedì è stato raggiunto dagli investigatori della Squadra mobile di Latina con l'accusa di duplice omicidio e tentato omicidio a Cisterna di Latina. Le parole di Sodano,

(Di giovedì 15 febbraio 2024) «suicidarmi, loro hanno visto che avevo la pistola in pugno e simesse a urlare. Non so perché ho sparato a Renée e Nicoletta. E comunque se avessi voluto uccidere anchelo avrei fatto. Ma non ho voluto». Queste le parole di, 27 anni, maresciallo del Reparto aeronavale in servizio a Ostia, finanziere che la notte di martedì è stato raggiunto dagli investigatori della Squadra mobile di Latina con l’accusa di duplice omicidio e tentato omicidio adi Latina. Le parole di, riportate sul Corriere della Sera, arrivano tramite il suo legale, Lucio Teson. Nei prossimi giorni si terrà l’udienza di convalida. La versione del finanziere è un’altra rispetto alle dichiarazioni dell’unica sopravvissuta, la 22enne ...

