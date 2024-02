Cisterna Femmincidio mamma e sorella dell’ex fidanzata | la confessione del finanziere Christian Sodano

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Piantonato e guardato a vista a Latina in attesa di essere trasferito in un carcere militare. Lo ha deciso la Procura di via Ezio nei confronti dei, il27enne di Minturno che in un interrogatorio fiume terminato nella notte tra martedì e mercoledì ha confessato al sostituto procuratore Valerio De Luca di L'articolo Temporeale Quotidiano.