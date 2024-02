Cisterna di Latina | il drammatico racconto di Desirèe | “Mi ha detto ‘sparami tu’ | allora sono fuggita di nuovo”

Da Rosa D'Ascenzo, uccisa il primo gennaio a Latina, al drammatico duplice omicidio di ieri a Cisterna di

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 - Desyrèe Amato ha visto la morte in faccia ed è riuscita a sfuggirle due volte: "Sparami tu, ha. A quel puntodie ho scavalcato la finestra", è ildella giovane 22enne, scampata alla furia omicida dell'ex fidanzato che aveva appena ucciso la madre e la sorella, accorse per aiutarla. Desyrèe, si legge sulla pagine del Messaggero, ha raccontato agli inquirenti quei momenti terribili nella casa didi, quando ha visto Cristian Sodano avvicinarsi a lei una seconda volta con la pistola in pugno, quando a terra c'erano già Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e Renèe Amato, 19 anni, madre e sorella. "Ho cominciato a urlare con tutto il fiato che avevo in corpo e ...