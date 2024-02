Cisterna di Latina | Cristian Sodano confessa | “Volevo suicidarmi”

'Era riuscita a fuggire, così sono tornato e' Cristian Sodano nel lungo interrogatorio subito dopo l'arresto ha confessato il duplice omicidio . Il finanziere di Cisterna di Latina è entrato

(Di giovedì 15 febbraio 2024)di: “, loro hanno visto e si sono messe a urlare” Christian, 27 anni, maresciallo del Reparto aeronavale in servizio a Ostia, hato il duplice omicidio della madre e sorella della sua ex fidanzata: «, loro hanno visto che avevo la pistola in pugno e si sono messe a urlare. Non so perché ho sparato a Renée e Nicoletta. E comunque se avessi voluto uccidere anche Desyrée lo avrei fatto. Ma non ho voluto». Le dichiarazioni sono state riportate dal Corriere della Sera e riferite dal legale di, l’avvocato Teson: «Le avevo chiesto di venire a vivere con me a, ma lei non mi ...