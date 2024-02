Cinque madri ammazzate nei primi 45 giorni del 2024 | un fenomeno che mi colpisce molto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 febbraio 2024)nei45del. Ogni novein Italia, un figlio ha ammazzato la propria madre. Giulia, Teresa, Silvana, Giuseppina e Santina. Solo in uno di questi casi il figlio è, tutt’oggi, “gravemente indiziato”, gli altri sono matricidi accertati. In due di queste vicende i figli si sono poi suicidati. Età media delle vittime? 82 anni. Età media del figlio carnefice? 57 anni. Dove sono avvenuti? Per lo più in centro-nord Italia. In molte di queste storie il figlio risultava senza un lavoro e convivente con la madre. Lo definisce un “indicatore di deprivazione che accompagna la nostra esistenza” il criminologo Carlo Alberto Romano al quale mi sono rivolta per una lettura più ampia e autorevole. Nel 2023 avevo tenuto conto di 15 ...