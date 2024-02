Cinisello aumenta Imu e Irpef per coprire il maxi debito da oltre 20 milioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Balsamo (Milano) – Non saranno tagliati i servizi, ma sarannoti l’Imu e l’. Una manovra che si è resa necessaria perparte deldi 20,4di euro che il Comune dovrà versare ad A2A come risarcimento per l’annosa controversia sulle reti gas. Lunedì sera approderà in Consiglio comunale il bilancio previsionale 2024-2026. "Il documento finanziario necessariamente è stato condizionato dalla sentenza relativa al lodo gas che ha quantificato unfuori bilancio di9,9come valore delle reti, a cui si devono aggiungere l’Iva al 10% e gli interessi maturati, per un importo complessivo di20di euro. Un ...