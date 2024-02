La risorsa principale di un compagno/a virtuale? Wang non ha Il mercato delle Dating Apps in Cina è enorme e in continua Nel 2021 il valore di mercato di questa industria valeva attorno ai 7,2

Cina: Wang Yi questa settimana in Germania, Spagna e Francia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Il capo della diplomazia cinese Wang Yi si recherà in Europa questa settimana per partecipare alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, in Germania. Lo ha annunciato oggi il suo ministero in un comunicato stampa. Il tour europeo di Wang è in programma dal 16 al 21 febbraio e toccherà anche Spagna e Francia, ha aggiunto la diplomazia cinese. Pechino sottolinea che la visita di Wang in Spagna sarà la prima in sei anni, mentre il suo viaggio in Francia rientra nel 60mo anniversario delle relazioni diplomatiche del Paese europeo con la Cina: sotto la guida del generale Charles de Gaulle, la Fancia fu nel 1964 la prima grande potenza occidentale a stabilire relazioni diplomatiche a livello di ambasciatori ...

