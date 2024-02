a questo proposito sarà che la "conversazione strategica e ponderata" tra Sullivan e Wang non sarà solo "un modo importante per gestire la concorrenza e le tensioni [tra Stati Uniti e Cina] in modo

Cina: Wang Yi partecipera' a Conferenza Monaco su sicurezza e visitera' Spagna, Francia (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pechino, 15 feb – (Xinhua) – L'alto diplomatico cinese Wang Yi partecipera' alla 60ma edizione della Conferenza di Monaco sulla sicurezza, dove terra' un discorso all'evento sulla Cina e illustrera' la posizione della Cina sulle principali questioni internazionali alla luce del tema della Conferenza, visitera' Spagna e Francia e terra' il Dialogo strategico Cina-Francia in Francia, da domani 16 febbraio fino al 21. Wang, membro dell'Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese e ministro cinese degli Esteri, e' stato invitato dal presidente della Conferenza di Monaco sulla sicurezza.

