Cina | turismo in aumento durante Festa di primavera 2

il regime poté contare sull'appoggio e sostegno di URSS e Cina agricoltura, energia, anche rinnovabili, oltre che sul turismo, poiché l'aumento dei conflitti, le interruzioni del commercio e

Pechino, 14 feb – (Xinhua) – L’ esenzione reciproca dal visto della durata di 30 giorni tra Cina e Singapore e’ entrata in vigore per i titolari di ... (romadailynews)

Pechino, 14 feb – (Xinhua) – Durante le vacanze per la Festa di primavera , la contea di Hekou, nella provincia cinese dello Yunnan, confinante con il ... (romadailynews)

Pechino, 14 feb – (Xinhua) – “Come Ente nazionale svizzero per il turismo , naturalmente accogliamo con favore ogni rimozione di barriere che renda ... (romadailynews)

Cina: crescita prestiti industriali in essere a medio, lungo termine nel 2023 Pechino, 15 feb - (Xinhua) - Il totale dei prestiti in essere a medio e lungo termine della Cina per il settore industriale ammontava a 21.830 miliardi di ...

CINITALIA Cosa è possibile osservare durante la Festa di Primavera tramite i consumi e i viaggi Il Dipartimento dei trasporti cinese prevede che 9 miliardi di persone viaggeranno tra le regioni fra il 26 gennaio e il 5 marzo, quasi il doppio del numero registrato nel 2023 ...

Laos: ministri Turismo Asean+3 fanno il punto su cooperazione Vientiane, 26 gen 09:48 - (Agenzia Nova) - L’area Asean+3, ovvero i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico più la Cina, il Giappone e la Corea ... nella 23ma riunione dei ministri ...