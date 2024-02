di sostegno previsti da Pechino per stimolare il turismo e I dati ufficiali indicano che in Cina sono stati registrati oltre 3,5 aumento significativo delle vendite di prodotti che hanno come tema

Cina: turismo a tema spaziale decolla nel deserto del Gobi (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pechino, 15 feb – (Xinhua) – La Mars Base 1, un habitat marziano simulato a Jinchang, nel nord-ovest della Cina, attira i turisti nelle attivita’ di esplorazione spaziale, con oltre 80.000 visitatori nel 2023. Questa destinazione unica offre un mix di avventura e istruzione, contribuendo in modo significativo alle entrate del turismo locale. Agenzia Xinhua Leggi tutta la notizia su romadailynews (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pechino, 15 feb – (Xinhua) – La Mars Base 1, un habitat marziano simulato a Jinchang, nel nord-ovest della, attira i turisti nelle attivita’ di esplorazione, con oltre 80.000 visitatori nel 2023. Questa destinazione unica offre un mix di avventura e istruzione, contribuendo in modo significativo alle entrate dellocale. Agenzia Xinhua

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Giappone in recessione, perde 3° posto Giappone in recessione tecnica. Tra ottobre e dicembre 2023 il Pil ha segnato infatti un calo dello 0,1%, dal -0,7% del trimestre precedente. Su base tendenziale il Pil è a 0,4%. In recessione tecnica ... CINITALIA Cosa è possibile osservare durante la Festa di Primavera tramite i consumi e i viaggi Il Dipartimento dei trasporti cinese prevede che 9 miliardi di persone viaggeranno tra le regioni fra il 26 gennaio e il 5 marzo, quasi il doppio del numero registrato nel 2023 ... Laos: ministri Turismo Asean+3 fanno il punto su cooperazione Vientiane, 26 gen 09:48 - (Agenzia Nova) - L’area Asean+3, ovvero i Paesi dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico più la Cina, il Giappone e la Corea ... nella 23ma riunione dei ministri ...

Video di Tendenza