Canada, India, Cina, Messico, Singapore e Indonesia. Il trend, l'aumento stimato per l'anno in corso è di poco più dell'8%, formule che prevedono il prolungamento dei festeggiamenti per più

Cina: in corso festeggiamenti durante vacanze per Festa primavera (4) (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pechino, 15 feb – (Xinhua) – Persone si divertono in un parco divertimenti nella citta’ di Tengzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 14 febbraio 2024. Le persone in tutta la Cina si stanno godendo le vacanze in corso per la Festa di primavera in vari modi. (Xin) Agenzia Xinhua Leggi tutta la notizia su romadailynews (Di giovedì 15 febbraio 2024) Pechino, 15 feb – (Xinhua) – Persone si divertono in un parco divertimenti nella citta’ di Tengzhou, nella provincia orientale cinese dello Shandong, ieri 14 febbraio 2024. Le persone in tutta lasi stanno godendo leinper ladiin vari modi. (Xin) Agenzia Xinhua

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza