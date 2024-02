Cillian Murphy svela | Non amo provare molto prima di arrivare sul set

Cillian Murphy ha rivelato che non ama molto le prove prima di arrivare sul set dei suoi progetti cinematografici e televisivi. La star di Oppenheimer ha parlato del suo approccio al lavoro durante la

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'attoreha raccontato perché ha amato recitare nel film Small Things Like These, senza dover fare molte provedisul set.ha rivelato che non amale provedisul set dei suoi progetti cinematografici e televisivi. La star di Oppenheimer ha parlato del suo approccio al lavoro durante la promozione del suo nuovo film, Small Things Like These, che ha aperto il Festival di Berlino. Le spiegazioni dell'attore Intervistato da The Hollywood Reporter,ha spiegato: "Non sono un grande fan delle prove. Essere stato un produttore in questo progetto è stato piuttosto bello e, in collaborazione con il regista Tim Mielants, abbiamo ...