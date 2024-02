Ciclismo | Nairo Quintana ha il Covid | rinviato il rientro in Europa

e poi ancora Simon Yates , il già secondo classificato nell'edizione 2021 Damiano Caruso , Geraint Thomas , un redivivo Nairo Quintana tornato all'ovile della Movistar e un Giulio Ciccone che ci

(Di giovedì 15 febbraio 2024) Nientein, almeno nell’immediato, per. Il colombiano della Movistar, infatti, avrebbe dovuto partecipare ad alcuni appuntamenti al di qua dell’Oceano, tra cui l’O Gran Camiño 2024 dal 22 al 25 febbraio. Si è inserito, però, un ostacolo non da poco: il-19. Lo stessoha raccontato la propria esperienza via Twitter/X (account della sua squadra, non il proprio): “In questi giorno non ho potuto riprendere gli allenamenti. Ho terminato il Tour Colombia in pessime condizioni. Pensavo di essermi preso l’influenza, poi, finita la corsa e tornato a casa, mi sono sottoposto al test per il-19 e sono risultato positivo. Ho avuto molti sintomi. Ora devo stare a casa e riposare. Purtroppo dovrò rimandare per un po’ il mio ...