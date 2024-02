Ciaspolate nel Parco | Autorizzate e Protette | Assicura il Direttore Sammarone

diventano tracciati perfetti per gli amanti delle ciaspolate e la bellezza della natura e il ricordo del crollo della diga nel 1923 Da non perdere, infine, una visita al Parco Minerario Andrea

(Di giovedì 15 febbraio 2024) L'Aquila - IlNazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise conferma la possibilità di organizzare lepoetiche, respingendo le preoccupazioni riguardo ai possibili disturbi per l'orso marsicano. La richiesta di sospendere gli eventi, avanzata dall'associazione Wilderness, è stata respinta dalLuciano, che ha sottolineato le misure precauzionali adottate. Le, programmate per sabato 24 e domenica 25 in località La Cicerana a Lecce nei Marsi e in località Difesa a Pescasseroli, sono statein quanto parte di una manifestazione culturale volta a promuovere i borghi delha precisato che le escursioni saranno condotte da professionisti, con la supervisione del personale del servizio di ...

Ciaspolata "Al Ciar" di luna Ciaspolata serale ai Piani dell'Avaro, situati ai piedi del Monte Avaro, dove la natura regna incontrastata: boschi incontaminati, verdi pascoli e cime incantate. Interamente circondato dal Parco dell ...

Rigopiano, la tragedia dell'hotel. La valanga, le 29 morti, il processo: cosa è successo nel 2017 Otto condanne e 22 assoluzioni: è il verdetto della Corte d'Appello dell'Aquila per la tragedia di Rigopiano. I giudici hanno confermato le condanne inflitte in primo grado per ...

Nuovi musei da vedere nel 2024 in giro per il mondo Da un centro di fotografia galleggiante sulla Senna alla Frick Collection rinnovata: i nuovi musei da vedere nel 2024 in giro per il mondo ...