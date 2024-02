Chora Volume Uno | tre giorni di racconti | parole e suoni con i podcaster italiani più amati

CHORA Volume 1 - A questo link sarà pubblicato il programma dell' sin dall'inizio, era che la Chora Academy potesse diventare una uno spazio in grado di stimolare pensieri creativi. Ecco perché

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 15 febbraio 2024)Media, la più famosa podcast company italiana, presenta il suo primo evento dedicato al mondo dell’audio: il festival dell’ascolto, della voce, delle storie. Sarà un momento imperdibile per riunire gli appassionati di podcast, divertirsi, approfondire e celebrare insieme la cultura dell’audio. Patrocinato dal Comune di Milano, il Festival si terrà dal 16 al 18 febbraio 2024 a Milano presso il Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi – Via Conservatorio, 12 – che per la prima volta si apre ad un evento dedicato all’ascolto ma non solo musicale. Saranno sul palco delle sale Verdi e Puccini le voci più amate diMedia e della scena podcast italiana e internazionale. Mario Calabresi: Un festival per coinvolgere tutte le voci Mario Calabresi, CEO diMedia, “Abbiamo pensato a questo festival per celebrare il mondo ...