all'ospedale, ma, una volta appreso il decesso, è finito comprensibilmente sotto shock. E c'è tanta disperazione ora in una famiglia colta all'improvviso da un'immane tragedia. La Procura di Prato ha

Choc all’ospedale di Prato: dottoressa aggredita finisce ricoverata per un grave malore (Di giovedì 15 febbraio 2024) Prato, 15 febbraio 2024 – aggredita verbalmente con toni troppo accesi, non ha retto al colpo e ha avvertito un malore al torace, tanto che adesso si trova ricoverata in Utic, l’Unità operativa di terapia intensiva coronarica, con la diagnosi di una cardiopatia ischemica da stress. Protagonisti dell’episodio, che si è consumato a fine turno pomeridiano di martedì, una dottoressa sessantenne in servizio al pronto soccorso Santo Stefano e un cittadino, che stava sollecitando risposte per un conoscente. Secondo la ricostruzione del fatto, l’uomo, conoscente di un paziente che si era rivolto al pronto soccorso pratese per un dolore toracico, ha iniziato ad inveire in mezzo alla sala d’attesa del dipartimento di emergenza urgenza, davanti decine di altri utenti. Uno sfogo verbale molto acceso rivolto alla ... Leggi tutta la notizia su lanazione (Di giovedì 15 febbraio 2024), 15 febbraio 2024 –verbalmente con toni troppo accesi, non ha retto al colpo e ha avvertito unal torace, tanto che adesso si trovain Utic, l’Unità operativa di terapia intensiva coronarica, con la diagnosi di una cardiopatia ischemica da stress. Protagonisti dell’episodio, che si è consumato a fine turno pomeridiano di martedì, unasessantenne in servizio al pronto soccorso Santo Stefano e un cittadino, che stava sollecitando risposte per un conoscente. Secondo la ricostruzione del fatto, l’uomo, conoscente di un paziente che si era rivolto al pronto soccorso pratese per un dolore toracico, ha iniziato ad inveire in mezzo alla sala d’attesa del dipartimento di emergenza urgenza, davanti decine di altri utenti. Uno sfogo verbale molto acceso rivolto alla ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza