Chiude il figlio di 4 anni in macchina per andare a sciare: denunciata 40enne (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Lo ha ‘parcheggiato’ nelle vicinanze di un impianto sciistico in Trentino per “andare a sciare”. E’ stato il pianto disperato del bimbo di soli 4 anni, chiuso dalla madre in auto, ad attirare l’attenzione di un dipendente dell’impianto di risalita che ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. La madre, una 40enne originaria della Repubblica Ceca, è stata denunciata per abbandono di minore alla Procura di Trento dai carabinieri di Castello Tesino. La donna avrebbe chiuso il figlio in macchina perché, come poi riferito alle forze dell’ordine, non voleva andare a sciare e per questo lo aveva chiuso in auto affidando la sorveglianza al fratello maggiore di 13 anni, il quale nel frattempo era, ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di giovedì 15 febbraio 2024) Roma, 15 febbraio 2024 – Lo ha ‘parcheggiato’ nelle vicinanze di un impianto sciistico in Trentino per “”. E’ stato il pianto disperato del bimbo di soli 4, chiuso dalla madre in auto, ad attirare l’attenzione di un dipendente dell’impianto di risalita che ha allertato i soccorsi e le forze dell’ordine. La madre, unaoriginaria della Repubblica Ceca, è stataper abbandono di minore alla Procura di Trento dai carabinieri di Castello Tesino. La donna avrebbe chiuso ilinperché, come poi riferito alle forze dell’ordine, non volevae per questo lo aveva chiuso in auto affidando la sorveglianza al fratello maggiore di 13, il quale nel frattempo era, ...

