Chiude il figlio di 4 anni in auto per andare a sciare | denunciata

Avrebbe lasciato il figlio di quattro anni da solo in auto per andare a sciare. La donna stata rintracciata e denunciata per abbandono di minore alla Procura della Repubblica di Trento dai carabinieri di Castello Tesino.

