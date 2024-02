In questi giorni sono molte le voci relative ad un presunto elenco di cellulari senza WhatsApp dal prossimo 29 febbraio . Qualche articolo dai toni allarmistici veicola informazioni non proprio esatte. Meglio chiarire dunque lo stato dell'arte per il supporto del

Chiarimenti su cellulari senza WhatsApp dal 29 febbraio, spunta una vecchia lista In questi giorni sono molte le voci relative ad un presunto elenco di cellulari senza WhatsApp dal prossimo 29 febbraio. Qualche articolo dai toni allarmistici veicola informazioni non proprio esatte.

